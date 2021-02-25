تجاوز وفيات كورونا في العالم عتبة 2.5 مليون

2021/02/25 | 08:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد تجاوزت وفيات فيروس كورونا عالمياً المليونين و500 ألف، فيما بلغت الإصابات أكثر من 112 مليوناً.

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