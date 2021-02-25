الخيكاني يحذر من خطوة حل البرلمان … الحكومة ستستغل فراغ مجلس النواب لخدمة اجنداتها

2021/02/25 | 08:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

حذر المحلل السياسي كريم الخيكاني من خطوة حل البرلمان، لافتا الى ان حكومة الكاظمي ستسغل فراغ مجلس النواب لتمرير اجنداتها الخاصة، سيما المالية منها.

وقال الخيكاني لـ /المعلومة/، ان “البرلمان لاحظ كيف حاولت الحكومة اقتراض مبلغ يتجاوز الـ 40 تريليون في العام الماضي، اضافة الى بعض القرارات التي وقف البرلمان ضدها ومنع تمريرها خاصة مايتعلق بموازنة الاقليم والمبالغ المرسلة الى كردستان”.

واضاف ان “حل البرلمان قد يستغل لتمرير صفقات سياسية مع الجانب الاميركي لادامة بقاء القوات الاجنبية وزيادة اعدادها، بعيدا عن رقابة المجلس النيابي”.

وبين ان “البرلمان وقبل الشروع بخطوة الحل، ينبغي ان ينتهي من قانون المحكمة الاتحادية ويحسم الجدل ببعض الدوائر الانتخابية وقانونها، فضلا عن ملف الموازنة للعام المقبل، حيث ان اجراء الانتخابات في تشرين الاول المقبل، يجب ان يسبقه حسم ملف موازنة 2022، حيث ان تشكيل الحكومة الجديدة قد يتأخر والموازنة ستبقى معطلة لاشهر او لعام من الزمن”.



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