النفط تحيل النسخة النهائية لقانونها إلى مجلس الوزراء

2021/02/25 | 08:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلن وزير النفط احسان عبد الجبار، احالة النسخة النهائية لقانون النفط والغاز الاتحادي إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.

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