2021/02/25 | 08:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادرأى الخبير الأمني، أحمد الشريفي، اليوم الخميس، أن الحكومة غير قادرة على ردع ما تعرف بـ "خلايا الكاتيوشا" ومحاسبة مطلقي الصواريخ.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني الاثنين الماضي، سقوط 3 صواريخ وسط بغداد إنطلقت من منطقة الطوبجي إثنان منها في المنطقة الخضراء تسببا بحرق 4 عجلات دون خسائر بشرية .وقال الشريفي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "ضمن القياس العام فأن الوضع قلق والتداعيات كبيرة والتحديدات تزداد يوما بعد يوم"، مبينا أن "قدرة الحكومة على ردع خلايا الكاتيوش محدودةا".وأضاف أن "سبب عدم قدرة الحكومة على الردع والمحاسبة، لانها ما تزال خاضعة لهيمنة وسيطرة الأحزاب السياسية"، لافتا إلى أن "كل الخروقات التي حصلت أما تكون لأجنحة عسكرية تابعة لأحزاب سياسية، أو تكون بغطاء حزبي".وأشار الى أن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي عليه ان يعالج المشكلة السياسية لتمكينه من معالجة هذا الملف".وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أدلى، الثلاثاء 23-2-2021، بأول تعليق على قصف المنطقة الخضراء الاثنين الماضي بالصواريخ.وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء: "لن تكون أرض العراق ساحة لتصفية الحسابات، والصواريخ العبثية هي محاولة لإعاقة تقدّم الحكومة وإحراجها".وأضاف "اجهزتنا الأمنية ستصل الى الجناة وسيتم عرضهم أمام الرأي العام".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير أمني ينصح الكاظمي بحل يمهد لوقف الهجمات الصاروخية- عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير أمني ينصح الكاظمي بحل يمهد لوقف الهجمات الصاروخية- عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).