خبير تحكيمي: كاسيميرو إستحق الطرد في لقاء الريال وأتالانتا

2021/02/25 | 08:59 - المصدر: بغداد اليوم

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تسيطر الحالات التحكيمية في مباراة ريال مدريد ضد مضيفه أتالانتا على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام في الساعات القليلة الماضية، ومنها وجود شكوك حول استحقاق النجم البرازيلي كاسيمرو بطاقة حمراء في الشوط الثاني.

وكان كاسيميرو قد تحصل على بطاقة صفراء بحلول الدقيقة 23 من عمر المباراة، ثم سقط في منطقة العمليات في الربع ساعة الأخيرة من عمر الشوط الثاني مطالباً بالحصول على ركلة جزاء، لكن الحكم لم يحتسب شيء، وقام بتعنيف نجم الريال لمحاولة التحايل.

ويرى إيتورالدي جونزاليس الخبير التحكيمي في صحيفة آس الإسبانية أن الحكم كان يتوجب عليه إشهار البطاقة الصفراء الثانية في وجه كاسيميرو، وبالتالي طرده من المباراة.

وقال إيتورالدي بشأن هذه اللقطة “البرازيلي لم يفقد توازنه ولم يحدث أي شيء، إنه يرمي بنفسه، الحكم لم يكن يتوجب أن يذهب إليه ويوبخه، كان يجب أن يشهر البطاقة الصفراء الثانية”.

ويقصد إيتورالدي أنه بما أن الحكم اعتبر كاسيميرو قد قام بتمويه والتحايل لمحاولة الحصول على ركلة جزاء، فهذا يستوجب أن يشهر بطاقة صفراء بحسب القانون، وليس الاكتفاء بالتحذير الشفهي.

وكان ريال مدريد قد خطف امس الاربعاء انتصاراً ثميناً من ملعب أتالانتا بهدف نظيف سجله فيرلاند ميندي في الدقيقة 86.

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