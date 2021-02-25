المخابرات تعتقل “نمر بغداد” الذي شغل منصب مسؤول التفخيخ

2021/02/25 | 08:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد إعتقلت مفارز جهاز المخابرات الوطني، الإرهابي المكنى (نمر بغداد) شغل منصب مسؤول مفارز التفخيخ في ما تسمى بولاية الجنوب غرب العاصمة.

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