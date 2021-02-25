خطط واليات جديدة للمشاريع الاستثمارية في العراق

2021/02/25 | 09:00 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

شكَّلت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة لجنة مختصة مع سبع جهات قطاعيَّة لوضع آليات ومعايير اقرار المشاريع الاستثماريَّة وحل التداخلات بهذا المجال.

وقال مدير عام دائرة الاسكان التابعة للوزارة المهندس حيدر فاضل الميالي في تصريح للصحيفة الرسمية، إنَّ “الدائرة عقدت مؤخراً اجتماعاً مع سبع جهات قطاعيَّة بمجال اقرار المشاريع الاستثماريَّة وهي وزارات الداخليَّة والتعليم العالي والنفط والصحة والتربية والثقافة، إلى جانب امانة بغداد”.

واضاف ان “الاجتماع قرر تشكيل لجنة مشتركة بين هذه الجهات تضم مهندسين من ذوي الاختصاص لوضع الاليات الخاصة بذلك، ودراسة المعايير المعتمدة حاليا بمجال اقرار المشاريع وصولا إلى الحلول المناسبة والاتفاق عليها ليتم الاعتماد عليها في ذلك وصولا إلى عمليَّة استثماريَّة رصينة ودقيقة وفقا لمرحلة جديدة داعمة للاستثمار”.

وبين الميالي أنَّ “الاجتماع هدف إلى التنسيق بين هذه الجهات لتوحيد المعايير والضوابط المعتمدة والتي كلفتها رسميا بذلك الامانة العامة لمجلس الوزراء”، مشيرا إلى “اهميَّة حل التعارضات بين هذه الجهات للقضاء على البيروقراطيَّة الاداريَّة التي تواجه معظم المشاريع وتعرقلها”.

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