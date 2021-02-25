القبض على (12) مطلوبا في النجف

2021/02/25 | 09:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ اعلن قسم شؤون السيطرات والطرق الخارجية في شرطة النجف عن القاء القبض على (12) مطلوبا وفق قضايا جنائية مختلفة بينهم مطلوب وفق المادة (4) ارهاب ومطلوب وفق المادة(406)، خلال السبعة ايام الماضية.واوضح اعلام شرطة النجف الاشرف" تم تسليم المتهمين للجهات المختصة "./انتهى

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