المخابرات.. من

2021/02/25 | 09:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرسالة التي وجهها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى مدير المخابرات العامة كانت لافتة ومثيرة للجدل، وما تزال رغم انشغال الناس بتساقط الثلوج، وتزايد الإصابات بفيروس كورونا، تحظى بنقاش واسع، وتفتح الباب للتكهنات والتساؤلات.

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