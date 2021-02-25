دراسة: العاملون في هذه المهن أكثر تناولاً للكحول

2021/02/25 | 09:17 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ نشرت دراسة بريطانية العلاقة بين المهن التي نمارسها ونسبة استهلاك الكحول، في إشارة لأصحاب بعض المهن الأكثر استهلاكا للمشروبات الكحولية.قام علماء من جامعة ليفربول بتحليل بيانات المشاركين في أكبر دراسة طويلة المدى في المملكة المتحدة، والتي درست تأثير الوراثة وتأثير البيئة على تطور بعض الأمراض.ولتقييم العلاقة بين المهنة واستهلاك الكحول، قام المشرفون على الدراسة بتحليل بيانات أكثر من مئة ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 40 إلى 69 عاما، مدرجين في قاعدة بيانات البنك الحيوي في المملكة المتحدة من 2006 إلى 2010 في الاستبيان، وأبلغ المشاركون عن استهلاكهم الأسبوعي للكحول ونشاطهم المهني.وشمل الباحثون رجالا ونساء يشربون أكثر […]

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