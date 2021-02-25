مستشفى في بغداد يسجل أعلى نسبة ولادة خلال شهر واحد

2021/02/25 | 09:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ، الخميس، عن تسجيل (٢٢١) حالة ولادة في مستشفى المحمودية العام خلال شهر.

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و بين مدير المستشفى داود جاسم صحن الطائي، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (25 شباط 2021)، ان "عدد الاطفال الذين تمت ولادتهم داخل مستشفى المحمودية العام بلغ (٢٢١) طفل توزعت بين (١٧٠) ولادة طبيعية و بلغ عدد الولادات القيصرية (٥١) حيث بلغ عدد الاطفال من الذكور (١٠٧) طفل و (١١٤) طفلة من الاناث"، لافتاً الى ان "هذا العدد سجل خلال شهر كانون الثاني من العام الجاري".

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