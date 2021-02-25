"اصيب سائقه"..محاولة اغتيال أحد شيوخ عشائر ذي قار

2021/02/25 | 09:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر امني عراقي في ذي قار، الخميس، بنجاة احد شيوخ القبائل بالمحافظة من محاولة اغتيال، فيما اصيب سائقه اثناء العملية....

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