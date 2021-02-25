النفط تُراجع النسخة النهائية لمسودة قانون النفط والغاز الاتحادي

2021/02/25 | 09:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكد وزير النفط احسان عبد الجبار، على اهمية التعجيل باقرار قانون النفط والغاز الاتحادي، واهميته في تنظيم ادارة الثروة النفطية والغازية في العراق.

وقال اسماعيل في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "جلسة اجتماع هيئة الرأي في وزارة النفط التي عقدت يوم الاربعاء 24 شباط 2021 قد تضمنت مناقشة ومراجعة النسخة النهائية من قانون النفط والغاز الاتحادي"، مؤكداً على احالة هذه النسخة الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.

وأوضح أنه "وبعد الانتهاء من مراجعتها من قبل الجهات المعنية في الوزارة، سيقوم مجلس الوزراء بمراجعة هذه النسخة، واحالتها بدوره الى مجلس النواب من اجل تشريع هذا القانون".

وزير النفط أشار الى "حرص الوزارة على اقرار قانون يسهم في تطوير الصناعة النفطية والغازية، والاستثمار الامثل للثروة الوطنية في العراق من اجل دعم الاقتصاد الوطني".

يشار إلى أن مجلس الوزراء العراقي وجّه العام الماضي، الإسراع بإنجاز مشروع قانون النفط والغاز.

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