’’البنتاغون’’ ترفض اتهام أي جهة بهجمات العراق الأخيرة

2021/02/25 | 09:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد البوم- بغداد

كرر المتحدث باسم ’’وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)’’، جون كيربي، قوله إنه لا يوجد تأكيد حاسم حول الجهة التي تقف وراء الهجمات التي وقعت أخيراً في العراق، واستهدفت قواعد عسكرية في أربيل وبلد والمنطقة الخضراء في بغداد.وفي رده على سؤال، خلال مؤتمره الصحافي اليومي، عن تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، التي حمّل فيها فصائل مدعومة من إيران مسؤولية تلك الهجمات، قال كيربي إن ما يقوله لا يتعارض مع كلام برايس، مشيراً إلى أن التحقيقات التي تجريها السلطات العراقية لم تنته بعد، رافضاً ربط الهجمات بالحديث عن المفاوضات مع إيران للعودة إلى الاتفاق النووي معها.

وأضاف أن وزير الدفاع، لويد أوستن، عندما اتصل قبل أسبوعين بوزيري الدفاع والداخلية العراقيين، عرض عليهما تقديم المساعدة في التحقيقات، لكنه لم يتلق أي طلب للمساعدة.



وأضاف أن أوستن يثق بقدرات السلطات العراقية.وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قد أعلن، في مؤتمر صحافي قبل أيام، أن الولايات المتحدة ’’ستحمّل إيران المسؤولية عن أفعال أتباعها’’ الذين يهاجمون الأميركيين في العراق، موضحاً أن "القوات الأميركية ستتجنب المساهمة في تصعيد يصب في مصلحة إيران ويزعزع استقرار العراق".وقال كيربي إن "أسلوب الهجمات التي نفذت والأسلحة المستخدمة فيها شبيهة بالهجمات السابقة، حيث استخدمت أسلحة وصواريخ إيرانية.".

وجدد التعبير عن قلق "البنتاغون من استخدام إيران وكلاء مرتبطين بها لزعزعة استقرار المنطقة".واستهدفت صواريخ عدة هذا الأسبوع المنطقة الخضراء حيث مجمع السفارة الأميركية في بغداد، في هجوم هو الثالث خلال أسبوع.

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