بكين : مسبار “Tianwen-1” في مدار انتظار المريخ

2021/02/25 | 09:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..أعلنت المؤسسة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء (CASC)، أن المسبار Tianwen 1 دخل إلى مدار انتظار الكوكب الأحمر.وجاء في بيان المؤسسة، “دخل “Tianwen 1 “، أول مسبار صيني لاستكشاف المريخ في الساعة 6.29 بتوقيت بكين (1.29 بتوقيت موسكو) يوم 24 فبراير الجاري إلى مدار انتظار المريخ”.وتشير المؤسسة، إلى أن المسبار سيبقى حوالي ثلاثة أشهر في مدار انتظار المريخ، وبعدها سيهبط على سطح الكوكب الأحمر، في مايو -يونيو المقبل.



وفي حال نجاح مهمته، سوف يرسل أولى البيانات إلى الأرض خلال السنة الحالية.انتهى / 25م

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