اندلاع نزاع مسلح بين عشيرتين شمالي البصرة

2021/02/25 | 09:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / تجدد نزاع عشائري بين عشيرتين في منطقة الكرمة بقضاء الهارثة شمالي البصرة بسبب خلاف قديم.واستخدمت في النزاع الذي اندلع بعد منتصف ليلة امس ،الأسلحة الخفيفة والمتوسطة ومدافع الهاون في المواجهة التي استمر لعدة ساعات .وقامت القوات الأمنية بمتابعة مفتعلي النزاع والقت القبض على عدد منهم وضبطت أسلحة واعتدة وسيطرت على النزاع ./ انتهى

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