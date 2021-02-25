الاستحقاق الدستوري القادم في سورية - منذر خدام

2021/02/25 | 09:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منذر_خدام تمر هذه الأيام الذكرى العاشرة لما سمي بالربيع العربي، وقد تغير كثيرا واقع العديد من الدول العربية، فبدلا من الربيع وازهاره من حرية وكرامة وديمقراطية، حل خريف طويل تم خلاله اعادة إنعاش وتفعيل البنى الأهلية والجهوية والإثنية لتشتبك فيما بينها بحروب اهلية مدمرة.



بالنسبة لسورية كانت الحصيلة اكثر من مليون ضحية، وضعف هذا الرقم من الجرحى، وأضعافه من المهجرين والنازحين، ودمار شبه شامل وتام للبنى التحتية و ......





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