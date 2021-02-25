حارس ليفربول يخسر والده في حادث غرق بالبرازيل

2021/02/25 | 09:35 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تلقى البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي خبرا صادما بوفاة والده غرقا بالقرب من منزل يقضي به عطلاته في جنوب البرازيل.وقالت الشرطة البرازيلية في لافراس دو سولرويترز، إن والد أليسون البالغ 57 عاما، كان يسبح بالقرب من سد في ملكيته عندما وقع الحادث بعد ظهر الأربعاء، واستبعدت الشرطة شبهة القتل.وتم العثور على جثة والد أليسون بيكر في النهر من طرف أفراد الحماية المدنية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسليمه لعائلته، كما أفادت شرطة الحماية المدنية بأنه قرر السباحة في النهر إلى أن لقي مصرعه غرقا.وكان لوالد أليسون دور كبير فى دخوله ابنه عالم الساحرة المستديرة […]

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