استطلاع: التجارة

2021/02/25 | 09:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسود التأخيرات في استيراد وتصدير السلع بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي منذ تنفيذ بريكست في بداية العام الحالي، الأمر الذي قد يؤدي "لنقص المخزون وارتفاع الأسعار" وفقا لاستطلاع نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية.

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