المالية النيابية تكشف حجم المبالغ المخصصة لقطاعي الصناعة والزراعة في موازنة 2021

2021/02/25 | 09:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت عضو اللجنة المالية النيابية، سهام العقيلي، الخميس، عن المبلغ المخصص لدعم القطاعات الصناعية والزراعية وتشجيع الفلاحين لدعم المنتج المحلي، في موزانة العام 2021.

وقالت العقيلي، في تصريح للصحيفة الرسمية، اليوم، 25 شباط 2021، إن "اللجنة المالية في مجلس النواب اخذت بعين الاعتبار تخصيص الاموال لتطوير القطاعات الصناعية والزراعية بموازنة العام الحالي 2021، اذ رصدت مبلغ ترليوني دينار لتحقيق هذا الغرض".

وأوضحت ان "الموازنة احتوت على بنود لدفع مستحقات الفلاحين، وزيادة رؤوس اموال المصرفين الصناعي والزراعي".

كما أشارت إلى انه "تم فرض ضرائب سنوية على العمالة الاجنبية تصل الى مليون و500 الف دينار والافادة من هذه المبالغ المجباة في دعم القطاعين الصناعي والزراعي".

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