محاولة فاشلة لاغتيال أحد شيوخ العشائر في العراق

2021/02/25 | 09:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افاد مصدر امني، الخميس، بتعرض حسين الخيون شيخ قبيلة العبودة لمحاولة اغتيال في ذي قار.

وقال المصدر في تصريح لـ NRT عربية (25 شباط 2021)، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيرانهم على عجلة (الخيون) اثناء تواجده في قضاء الشطرة شمال مدينة الناصرية، لكنه نجا من الحادثة".

وأكد المصدر أن "عملية الاغتيال ادت الى اصابة سائق الشيخ حيث نقل على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج".

واشار الى ان "القوات الامنية وصلت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا للوصول الى المتورطين بهذه العملية".

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