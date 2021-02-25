شرطة بغداد: حصيلة أمنية بالاعتقالات والمخالفات خلال الـ24 ساعة الماضية

2021/02/25 | 09:56 - المصدر: وكالة ناس

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بغداد - ناس

أعلنت شرطة محافظة بغداد، الخميس، عن القاء القبض على متهمين مطلوبين للقضاء بجرائم متنوعة.

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وذكرت وزارة الداخلية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (25 شباط 2021)، ان "مفارز مديرية شرطة بغداد ضمن ممارساتها الأمنية خلال ال٢٤ ساعة الماضية القت القبض على عدد من المتهمين بجرائم مختلفة، تنوعت بين ترويج المواد المخدرة والتزوير والاعتداء، ومطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة، فضلا عن ضبط ٢٥ مخالفا، و ٦ عجلات مخالفة للتعليمات والقواعد المرورية".

وبينت الوزارة أنه "تمت إحالة جميع المتهمين إلى مراكز الاحتجاز لغرض استكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

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