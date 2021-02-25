2021/02/25 | 10:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتقل جهاز المخابرات الوطني العراقي مساء امس الأربعاء، مسؤول مفارز التفخيخ لتنظيم داعش الارهابي في غرب العاصمة بغداد والمكنى بـ"نمر بغداد"

وذكر جهاز المخابرات في بيان تلقته السومرية نيوز عن تمكن جهاز المخابرات العراقي من الإطاحة بالإرهابي نمر سويد المكنى بنمر بغداد، من خلال عملية خاطفة في منطقة أبو غريب غربي العاصمة بغداد.وأضاف البيان أن "نمر بغداد" هو نجل القيادي بداعش أحمد عبد الله سويد، ويشغل منصب مسؤول مفارز التفخيخ فيما تسمى بولاية الجنوب في تنظيم داعش الإرهابي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جهاز المخابرات يطيح بـ'نمر بغداد' في اطراف العاصمة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جهاز المخابرات يطيح بـ'نمر بغداد' في اطراف العاصمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).