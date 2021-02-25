2021/02/25 | 10:20 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ واصلت أسعار النفط تسجيل المكاسب، اليوم الخميس، وذلك للجلسة الرابعة على التوالي، وبلغت أعلى مستوياتها منذ أكثر من 13 شهرا.ولقيت أسعار النفط دعما من انخفاض إنتاج الخام الأمريكي في الأسبوع الماضي بسبب العاصفة التي اجتاحت ولاية تكساس، كذلك لقيت الأسعار دعما من تأكيد البنك المركزي الأمريكي بأن أسعار الفائدة ستظل منخفضة.وبحسب “رويترز” ، انه بحلول الساعة 05:50 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.5 بالمئة إلى 67.37 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.4 بالمئة إلى 63.45 دولار للبرميل.ولامست عقود الخامين أعلى مستوياتها منذ الثامن من يناير 2020 في وقت سابق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سعر برميل النفط يحقق رقماً غير مسبوق منذ أكثر من 13 شهراً عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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