2021/02/25 | 10:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتبر البطاطا "الخبز الثاني" الذي لا

يسبب زيادة الوزن، عند طهوها بصورة

صحيحة على الرغم من الأسطورة الشائعة

التي تفيد أن البطاطا تسرع في زيادة

الوزن، لكن هذا ليس صحيحا لأن 100 غرام من

البطاطا المسلوقة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متى تكون البطاطا خطرة على الصحة؟) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متى تكون البطاطا خطرة على الصحة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).