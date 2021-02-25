2021/02/25 | 10:24 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلن السيد حيدر العصاد رئيس الاتحاد
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العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في
العراق عن اطلاق دفعة جديدة بقيمة 500
مليار دينار من مستحقات الفلاحين
لمحاصيل الحبوب وان مبلغ الدفعة
الجديدة ستصرف خلال الاسبوع
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اطلاق دفعة 500 مليار دينار من مستحقات الفلاحين المسوقين للحبوب الاسبوع القادم) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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