اطلاق دفعة 500 مليار دينار من مستحقات الفلاحين المسوقين للحبوب الاسبوع القادم

2021/02/25 | 10:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن السيد حيدر العصاد رئيس الاتحاد

العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في

العراق عن اطلاق دفعة جديدة بقيمة 500

مليار دينار من مستحقات الفلاحين

لمحاصيل الحبوب وان مبلغ الدفعة

الجديدة ستصرف خلال الاسبوع

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