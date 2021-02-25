الصحة العالمية: ودعنا السيناريو الأسوأ والجائحة تنتهي أوائل 2022

2021/02/25 | 10:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع المدير الإقليمي في منظمة الصحة

العالمية بأوروبا، هانز كلوج، خلال

تصريحات صحفية، أمس، بأن ينتهي فيروس

كورونا المستجد في بداية العام المقبل،

مضيفا بأن السيناريو الأسوأ انتهى،

فالمنظمة بدأت تعرف الك

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