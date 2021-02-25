ريال مدريد يكسر صمود اتلانتا في دوري الابطال

2021/02/25 | 10:27 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

انتزع ريال مدريد فوزًا صعبًا من أمام مضيفه أتالانتا، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما بملعب جيويس، في إطار منافسات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

ومنذ الدقيقة 17، اكمل اتلانتا المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد اللاعب ريمو فريلير، بسبب تدخله على فيرلاند ميندي.

وأحرز فيرلاند ميندي، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 86.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في 16 اذار المقبل، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، بالعاصمة مدريد.



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