2 ترليون دينار عراقي حصة القطاعات الصناعية والزراعية في العراق

2021/02/25 | 10:30 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت اللجنة المالية النيابية، الخميس، عن تخصيص مبلغ ترليوني دينار بموازنة العام الحالي 2021 لدعم القطاعات الصناعية والزراعية وتشجيع الفلاحين لدعم المنتج المحلي.

وقالت عضو اللجنة المالية النائبة سهام العقيلي، للصحيفة الرسمية، إن “اللجنة المالية في مجلس النواب اخذت بعين الاعتبار تخصيص الاموال لتطوير القطاعات الصناعية والزراعية بموازنة العام الحالي 2021، اذ رصدت مبلغ ترليوني دينار لتحقيق هذا الغرض”.

واضافت ان “الموازنة احتوت على بنود لدفع مستحقات الفلاحين، وزيادة رؤوس اموال المصرفين الصناعي والزراعي”، الى جانب “فرض ضرائب سنوية على العمالة الاجنبية تصل الى مليون و500 الف دينار والافادة من هذه المبالغ المجباة في دعم القطاعين الصناعي والزراعي”.

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