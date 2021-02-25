الزراعة النيابية تحذر من “انقراض” أنواع النخيل النادرة في العراق

2021/02/25 | 10:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..حذرت لجنة الزراعة والمياه والاهوار في مجلس النواب، الخميس، من خطر انقراض الانواع النادرة التي يمتلكها العراق حصرا من اشجار النخيل على مستوى العالم، بعد ان سجلت بالفعل اختفاء انواع منها خلال الاعوام الماضية لأسباب شتى.وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، ان “هناك المئات من اصناف النخيل العراقي انقرضت خلال الاعوام السابقة بسبب تجريف وتحويل الاراضي الزراعية الى سكنية واهمال الوزارة لها”.وأضاف الشمري، أن “مستثمري القطاع الخاص واصحاب الشركات، استوردوا 20 الى 25 من الاصناف النسيجية النادرة من اقليم كردستان ومناشئ عالمية من دون علم وموافقة وزارة الزراعة”، عازيا ذلك الى انها “لم تمنح اي رخصة لاستيراد النخيل، بدعوى وجود مرض يصيب النخيل في الخليج، والخشية من نقله للعراق”.وبين ان “مزرعة فدك التابعة للعتبة الحسينية الشريفة، زرعت الافا من انواع النخيل من دون موافقة وزارة الزراعة، اضافة الى مزرعة الديوانية التي تعد الاكبر في العالم بعدد نخيلها البالغ 300 ألف، والتي استورد لها من الخارج نحو 15 نوعا نادرا”.



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