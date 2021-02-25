2021/02/25 | 10:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار..وفاة واحدة وأكثر من 200 إصابة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

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