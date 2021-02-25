القبض على عصابة سرقة في الشورجة ومتهم بسرقة 55 مليون في بغداد الجديدة

2021/02/25 | 10:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد اعلنت مديرية مكافحة الاجرام في بغداد، القبض على عصابة سرقة في سوق الشورجة وسط العاصمة، ومتهم بسرقة 55 مليون دينار في بغداد الجديدة.وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة”.وبينت المديرية، إن “مفارزها …

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