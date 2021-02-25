الحكيم والعبادي يؤيدان الرقابة الأممية على الانتخابات ويرفضان إستهدف البعثات الدبلوماسية

2021/02/25 | 10:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعرب رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، عن تأييدهما للرقابة الاممية على الانتخابات المقبلة في العراق، فيما جددا رفضهما لاستهداف البعثات الدبلوماسية.وذكر بيان لمكتب الحكيم تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الجانبين تبادلنا وجهات النظر حول ملفات الإنتخابات المبكرة والتحالفات الوطنية، وناقشا تطورات المشهد السياسي …

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