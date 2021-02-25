الصحة تسعى لإقرار لقاحات جديدة لتغطية 20% من العراقيين

2021/02/25 | 10:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد كشفت وزارة الصحة، عن سعيها لإقرار لقاحات جديدة لتغطية أكثر من 20% من العراقيين.وقال الناطق باسم الوزارة سيف البدر في تصريح اطلع عليه “النور نيوز”، اننا “متواصلون مع الشركات المطورة للقاحات كورونا، وأوفينا جميع الالتزامات المالية بشأن شراء لقاح كورونا”.وأضاف، “أتممنا المتعلقات اللوجستية الخاصة بخزن اللقاح”، لافتا الى انه “سيتم اعتماد …

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