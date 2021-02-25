نصيف تطالب بصرف مخصصات الأبوة للارامل

2021/02/25 | 10:32 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..طالبت عضو مجلس النواب عالية نصيف، الخميس، رئاسة الوزراء ووزارة العمل بصرف تخصيصات للأرامل فوق الراتب التقاعدي بعنوان (مخصصات الأبوة) لكون الأم الأرملة تقوم بدور الأب والأم .وقالت في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “الأم أثناء حياة زوجها لا تكافأ بأي شيء رغم مسؤولياتها الكثيرة التي لايمكن أن تقارن بمسؤوليات الرجل، وبعد وفاة زوجها يتم صرف راتب تقاعدي أو راتب رعاية اجتماعية لها وللأطفال على أساس أنها زوجة الرجل المتوفى وهو في أغلب الأحيان قليل لا يفي بحقها ولا يجازي تعبها وتضحياتها “.وشددت نصيف على ” ضرورة قيام رئاسة الوزراء ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية بصرف تخصيصات تضاف إلى الراتب التقاعدي للأرامل بعنوان (مخصصات الأبوة) كنوع من التكريم المادي والمعنوي لكونها تقوم بدور الأب والأم، وهذا اقل شيء ممكن أن نقدمه لهذه الشريحة التي لم تنصفها الجهات الحكومية “.



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