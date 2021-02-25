صرف 32 مليار دينار من مستحقات المزارعين المسوقين في الديوانية

2021/02/25 | 10:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلن اتحاد الجمعيات الفلاحية في الديوانية، الخميس، صرف اكثر من 32 مليار دينار من مستحقات المزارعين المسوقين.

وقال رئيس الاتحاد في المحافظة محمد كشاش، إن "المستحقات المالية جرى توزيعها على سايلوات المحافظة ومراكزها التسويقية"، وفقاً لـ"المربد".

وأشار الى صرف مبلغ 12 مليار دينار الى المجمع الخزني و7 مليارات دينار لسايلو المهناوية وملياري دينار لصومعة حبوب الديوانية فضلاً عن 5 مليارات دينار لصومعة شلب الشامية.

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