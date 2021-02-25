2021/02/25 | 10:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أرتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 13 شهرا بدعم من سياسات التيسير النقدي وانخفاض إنتاج الخام في الولايات المتحدة.وزادت العقود الآجلة لخام برنت 10 سنتات ،او ما يعادل 0.10 بالمئة ، إلى 66.28 دولارا للبرميل بحلول الساعة 05:20 بتوقيت غرينتش ، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر نيسان 63.28 دولارا للبرميل ، بارتفاع 6 سنتات ، 0.09 بالمئة.وسجل كلا العقدين أعلى مستوى لهما منذ كانون الثاني 2020 في وقت سابق من الجلسة ، حيث بلغ برنت 67.44 دولارًا وخام غرب تكساس الوسيط عند 63.67 دولارًا.وأدى التأكيد الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بأن أسعار الفائدة ستبقى منخفضة لفترة من الوقت على تعزيز شهية المستثمرين للمخاطرة والأسواق المالية العالمية.وقالت إدارة معلومات الطاقة إن عاصفة شتوية نادرة في تكساس تسببت في انخفاض إنتاج الخام الأمريكي بأكثر من 10٪ أو مليون برميل يوميًا الأسبوع الماضي.ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بما في ذلك روسيا ، المجموعة المعروفة باسم(أوبك +)، في الرابع من آذار.وقالت مصادر في(أوبك+) إن المجموعة ستناقش تخفيفًا طفيفًا لقيود المعروض النفطي اعتبارًا من أبريل نظرًا لانتعاش الأسعار ، على الرغم من أن البعض يقترح الثبات في الوقت الحالي نظرًا لخطر حدوث انتكاسات جديدة في المعركة ضد الوباء.وأدت التخفيضات الطوعية الإضافية من قبل المملكة العربية السعودية في فبراير ومارس إلى شح الإمدادات العالمية ودعم الأسعار./انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع أسعار النفط لتبلغ اعلى مستوياتها منذ أكثر من 13 شهراً) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع أسعار النفط لتبلغ اعلى مستوياتها منذ أكثر من 13 شهراً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).