راعي الابرشية في قضاء الحمدانية يستقبل وفد قداسة البابا فرنسيس في سهل نينوى

2021/02/25 | 10:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/اعلن راعي الابرشية المطران مار يوحنا بطرس موشي عن زيارة وفد قداسة الفاتيكان تمهيدا لزيارة البابا المرتقبة في قضاء الحمدانية ضمن سهل نينوى ذات الاغلبية المسيحية.وقال موشي للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / بانه استقبل وفد قداسة البابا فرنسيس في قضاء الحمدانية لتنسيق كافة الاجراءات تمهيدا للزيارة المرتقبة للبابا الى العراق الشهر المقبل".واضاف ان"الوفد اطلع على اغلب المناطق والكنائس وحوش البيعة والتي سيقدم قداسة بابا الفاتيكان فرنسيس على زيارتها ضمن المنهاج المهيئ للزيارة خلال الشهر المقبل ."/انتهى

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