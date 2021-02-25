العراق ينضم الى مشروع تعزيز الأمن الغذائي العربي

2021/02/25 | 10:36 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلنت وزارة الزراعة، الخميس، عن انضمام العراق إلى مشروع تعزيز الامن الغذائي في البلدان العربيَّة نتيجة لزيادة انتاجه بمحصول الحنطة.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، نسخة منه، إن “ العراق انضم إلى مشروع تعزيز الامن الغذائي في البلدان العربيَّة، نتيجة لزيادة انتاجه بمحصول الحنطة والمساهمة في تقليل الفجوة بين المنتج المحلي والمستورد”.

واضاف النايف، ان “المشروع يتضمن الخروج بدراسة شاملة لانتاجها في البلاد، والمقارنة بين مختلف الممارسات العلميَّة المطبقة، وزيادة المعرفة العلميَّة، والمهارات والمؤهلات لاصحاب الحيازات الصغيرة، فضلا عن تحسين المستوى المعيشي للفلاحين المستفيدين من خلال المدخولات.”

ولفت النايف إلى أنَّ “الوزارة تتجه نحو الصناعة التحويليَّة متمثلة بانشاء معامل عملاقة استثماريَّة ستشيد خلال الاشهر القليلة المقبلة، لاسيما المختصة بإنتاج معجون الطماطم لوجود فائض كبير بالمحصول لدى الفلاح”، مشيرا الى “وجود اياد خفيَّة في عمليَّة تهريب الطماطم وبإسناد من جهات معروفة من خارج الحدود، وحاليا يسمح بدخولها من اربيل لتصل إلى البصرة باتجاه بغداد”.



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