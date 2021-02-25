لقاح كورونا في طريقه للعراق.. الصحة تكشف أول موعد “قريب” لوصول لقاح كورونا

2021/02/25 | 10:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وزير الصحة: أول وجبة من لقاح فيروس كورونا ستصل العراق يوم السبت المقبل

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