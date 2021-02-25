افتتاح المعرض المنفرد لرائدة التشكيل الجزائري الفنانة الجزائرية الراحلة باية محيي الدين

2021/02/25 | 11:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشارقة: /نينا/ افتتح في الشارقة المعرض المنفرد لرائدة التشكيل الجزائري والعربي، الفنانة الجزائرية الراحلة باية محيي الدين، الذي تنظمه «الشارقة للمتاحف» ضمن سلسلة معارض «علامات فارقة» في دورتها الـ 11.ويوفر المعرض الذي يستمر حتى 31 تموز المقبل، فرصة الاطلاع والوقوف على حياة الفنانة ومسيرتها التشكيلية، عبر ما يزيد على 70 عملاً فنياً إبداعياً، من بينها لوحات قدمتها في أول معرض أقيم لها في العاصمة الفرنسية باريس عام 1947.وتتوزع لوحات باية على 16 قاعة في متحف الشارقة للفنون، وتستعرض اللوحات سيرة مكتوبة تتّبع مسيرة الفنانة منذ نشأتها وحتى وفاتها./انتهى

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