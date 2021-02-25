وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطني يتوجهان لمحافظة ذي قار

2021/02/25 | 11:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ توجه وزير الداخلية عثمان الغانمي ورئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، لمحافظة ذي قار لبحث عودة الأمن و الاستقرار إلى المحافظة./انتهى7

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