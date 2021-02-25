الزراعة تكشف عن انخفاض اعداد النخيل من 32 مليون نخلة الى 7 ملايين

2021/02/25 | 11:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشفت وزارة الزراعة، الخميس، عن إحصائية صادمة بانخفاض اعداد النخيل في العراق، مشيرة إلى أن العراق يمتلك 7 ملايين نخلة وفق إحصائية 2017 بعدما كانت 32 مليون نخلة في عام 1952.وقال وكيل الوزارة مهدي سهر الجبوري في حديث لصحيفة "الصباح" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن “استمرار العمل بمحطات النخيل التابعة للوزارة في عموم المحافظات المختصة بنشر الاصناف الجيدة كالبرحي والمكتوم، وتأسيس مركز مختص بدراسة وبحوث النخيل والتمور بالدائرة”.وأضاف الجبوري، “اعداد النخيل كانت تبلغ بحسب احصائية العام 1952، ما يناهز 32 مليونا، وتناقصت منذ تسعينيات القرن الماضي بسبب الحروب وشح المياه وامتداد اللسان الملحي لتصل الى سبعة ملايين العام 2017”.

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