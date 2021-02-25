ألمانيا.. مداهمات تطال جمعيات للاشتباه في صلتها بداعش

2021/02/25 | 11:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت الشرطة الألمانية، صباح الخميس، حملة مداهمات لمقرات تعود لمتطرفين في العاصمة برلين وولاية براندنبورغ، حسبما أفاد مراسل "الحرة".

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