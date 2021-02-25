بايدن يُلغي حظر ترامب على دخول أصحاب طلبات البطاقات الخضراء

2021/02/25 | 11:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألغى الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء، قرار سلفه دونالد ترامب بمنع كثير من أصحاب طلبات الحصول على البطاقة الخضراء، من دخول الولايات المتحدة.

وأصدر ترامب الحظر في العام الماضي قائلا إنه مطلوب لحماية العمالة في الولايات المتحدة وسط ارتفاع البطالة بسبب جائحة كورونا.

ورفض بايدن ذلك المبرر في منشور يلغي الحظر على التأشيرات قائلاً إنه حرم الأسر من الالتقاء في الولايات المتحدة، وأضر بالأنشطة التجارية والاقتصادية بها.

وتعهد بايدن بالعدول عن كثير من سياسات الهجرة التي اتخذها سلفه، لكنه ترك حظراً آخر على دخول معظم العمالة الأجنبية المؤقتة.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) عرقل قاض اتحادي في كاليفورنيا حظر ترامب على تلك العمالة الأجنبية قائلاً إنه أضر بمئات الآلاف من أصحاب الأعمال في الولايات المتحدة، من الذين في القرار أمام المحاكم.

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