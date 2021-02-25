2021/02/25 | 11:13 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقل جهاز المخابرات الوطني العراقي مساء امس الأربعاء، مسؤول مفارز التفخيخ لتنظيم داعش الارهابي في غرب العاصمة بغداد والمكنى بـ”نمر بغداد” وذكر جهاز المخابرات في بيان عن تمكن جهاز المخابرات العراقي من الإطاحة بالإرهابي نمر سويد المكنى ب‍نمر بغداد، من … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جهاز المخابرات يعلن اعتقال مسؤول التفخيخ لتنظيم داعش الارهابي المكنى نمر بغداد) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جهاز المخابرات يعلن اعتقال مسؤول التفخيخ لتنظيم داعش الارهابي المكنى نمر بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).