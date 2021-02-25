تضارب الانباء حول تكليف قائد عسكري جديد لمحافظة ذي قار

2021/02/25 | 11:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تضاربت الانباء حول تنصيب قائد عسكري جديد لمحافظة ذي قار، في ظل الاحتجاجات الشعبية المستمرة، تنديدا بتردي جميع الخدمات فضلا عن الواقع المعيشي السيء.

وقال مصدر امني، لـ NRT (25 شباط 2021)، ان "امرا رسميا صدر بتنصيب اللواء الركن عبدالكريم الشويلي قائد عسكريا، لغرض تولي المهام الإدارية والأمنية في محافظة ذي قار".

من جهة اخرى نفى مصدر مطلع، لـ NRT، "صحة المعلومات أعلاه"، مؤكدا أنه "لا توجد أي تغييرات امنية حتى اللحظة".

واشار الى انه من "المقرر ان يعقد وزير الداخلية مؤتمرا صحفيا اليوم بعد الساعة الواحدة ظهرا"، دون مزيد من التفاصيل.

وتشهد محافظة ذي قار، احتجاجات مستمرة تنديدا بواقع المدينة السيء، حيث اسفرت تظارات الأمس عن وقوع ضحايا بعد مواجهات بين المحتجين والقوات الامنية.

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