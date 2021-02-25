تكليف احسان الياسري بمهام نائب محافظ البنك المركزي (وثيقة)

2021/02/25 | 11:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 12 دقیقة

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أصدر محافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى غالب مخيف، أمرا إداريا يقضي بتعيين إحسان شمران الياسري، بمهام نائب محافظ البنك المركزي للشؤون الإدارية وكالة.

وبحسب وثيقة صادرة عن البنك، تلقى NRT عربية نسخة منها اليوم، 25 شباط 2021، فان محافظ البنك المركزي وكالة أصدر أمرا إداريا بتكليف إحسان شمران يوسف الياسري، بمهام نائب محافظ البنك المركزي العراقي للشؤون الإدارية وكالة.

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