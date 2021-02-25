2021/02/25 | 11:15 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "عاصفة تكساس" ترفع سعر برميل النفط إلى 68 دولاراً

واصلت أسعار النفط تسجيل المكاسب، الخميس، وذلك للجلسة الرابعة على التوالي، وبلغت أعلى مستوياتها منذ أكثر من 13 شهرا.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية، أن أسعار النفط تقترب من الـ68 دولاراً للبرميل لتبلغ أعلى مستوياتها منذ أكثر من 13 شهراً.

ولقيت أسعار النفط دعماً من انخفاض إنتاج الخام الأميركي في الأسبوع الماضي بسبب العاصفة التي اجتاحت ولاية تكساس، كذلك لقيت الأسعار دعماً من تأكيد البنك المركزي الأميركي بأن أسعار الفائدة ستظل منخفضة.

وبحلول الساعة 05:50 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.5 بالمئة إلى 67.37 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.4 بالمئة إلى 63.45 دولار للبرميل.

ولامست عقود الخامين أعلى مستوياتها منذ الثامن من يناير 2020 في وقت سابق من الجلسة إذ بلغ خام "برنت" 67.49 دولار للبرميل وخام "غرب تكساس الوسيط" 63.67 دولار للبرميل.

وتراجع الدولار الأميركي بفعل تأكيد من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بأن أسعار الفائدة ستظل منخفضة لفترة، فيما قالت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء إن إنتاج الخام الأميركي انخفض بأكثر من عشرة بالمئة في الأسبوع الماضي بسبب عاصفة شتوية شديدة تجتاح ولاية تكساس.

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