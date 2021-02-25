ميسي يخطف زعامة 2021 من الآن

2021/02/25 | 11:23 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ وقع الأرجنتيني ليونيل ميسي على هدفين في فوز فريقه على ضيفه إلتشي 3-0، الأربعاء، في مباراة مؤجلة من منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”.ورفع ميسي رصيده إلى 18 هدفا وفك شراكته لصدارة ترتيب الهدافين مع الأوروغوياني لويس سواريز هداف أتلتيكو مدريد الذي يملك برصيده 16 هدفا.لكن هذا لم يكن كل شيء بالنسبة لقائد البلوغرانا، في تلك الليلة.ووفقا لشبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن ميسي أصبح أكثر لاعب، في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، تسجيلا للأهداف خلال عام 2021 في كل المسابقات، برصيد 13 هدفا.وذكرت الشبكة أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، حل في وصافة […]

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